Український хакер вимагав гроші від держустанов Австрії і іноземців - кіберполіція
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. У Луцьку, що на Волині, викрили хакера, який створив шкідливе програмне забезпечення, шифрував дані комп’ютерів користувачів Австрії і вимагав близько тисячі доларів за кожне знезараження. Про це повідомляє УНН з посиланням на Департамент кіберполіції ГУНП України.
"Після інфікування комп’ютерної техніки користувачам надходило повідомлення про необхідність сплати "викупу". За відновлення даних зловмисник вимагав від 600 до тисячі доларів. Потерпілі мали переказувати гроші на криптовалютний гаманець фігуранта. Жертвами хакера стали як державні установи, так і звичайні користувачі", – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що місцем проживання хакера в Луцьку провели обшуки.
"За результатами обшуку вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, жорсткі диски. Вилучені речові докази направлено на проведення відповідних експертиз. Наразі встановлюється повне коло потерпілих осіб", – повідомили в кіберполіції.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 361-1 Кримінального кодексу України. За створення з метою використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або збут чоловіку загрожує позбавлення волі на строк до двох років.
Як раніше повідомляв УНН, співробітники кіберполіції викрили діяльність групи зловмисників, які продавали в інтернеті неіснуючі товари і ошукали дві сотні людей на майже 1,5 млн грн.