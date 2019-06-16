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Украинский футболист оказался в числе претендентов на награду "Golden Boy"

Киев • УНН

 • 11992 просмотра

КИЕВ. 16 июня. УНН. Украинский вратарь "Реала" Андрей Лунин вошел в число претендентов на звание лучшего молодого игрока мира - "Golden Boy", информирует УНН со ссылкой на Tuttosport.

Украинский футболист оказался в числе претендентов на награду "Golden Boy"

За награду новоиспеченный чемпион мира поборется с 99-ю футболистами.

Среди номинантов стоит отметить следующих игроков: Джанлуиджи Доннарумма ( "Милан"), Браими Диас ( "Реал"), Маттейс где Лигт ( "Аякс"), Фил Фоден ( "Манчестер Сити"), Маттео Гендузи ( "Арсенал"), Хадсон -Одои ( "Челси"), Джастин Клюйверт ("Рома") и Жоау Фелиш ( "Бенфика").

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Определились пять претендентов на звание лучшего молодого футболиста мира "Golden Boy-2018"

Отметим, что награда лучшему молодому игроку по футболу в Европе в прошлом году досталась Маттейсу где Лигту.

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