Украинский футболист оказался в числе претендентов на награду "Golden Boy"

За награду новоиспеченный чемпион мира поборется с 99-ю футболистами.



Среди номинантов стоит отметить следующих игроков: Джанлуиджи Доннарумма ( "Милан"), Браими Диас ( "Реал"), Маттейс где Лигт ( "Аякс"), Фил Фоден ( "Манчестер Сити"), Маттео Гендузи ( "Арсенал"), Хадсон -Одои ( "Челси"), Джастин Клюйверт ("Рома") и Жоау Фелиш ( "Бенфика").



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Отметим, что награда лучшему молодому игроку по футболу в Европе в прошлом году досталась Маттейсу где Лигту.