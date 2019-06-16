Український футболіст опинився у числі претендентів на нагороду "Golden Boy"
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. Український воротар "Реала" Андрій Лунін увійшов в число претендентів на звання кращого молодого гравця світу - "Golden Boy", інформує УНН з посиланням на Tuttosport.
За нагороду новоспечений чемпіон світу побореться з 99-ма футболістами.
Серед домінантів варто відзначити наступних гравців: Джанлуїджі Доннарумма ("Мілан"), Браім Діас ("Реал"), Маттейс де Лігт ("Аякс"), Філ Фоден ("Манчестер Сіті"), Маттео Гендузі ("Арсенал"), Хадсон-Одоі ("Челсі"), Джастін Клюйверт ("Рома") та Жоау Феліш ("Бенфіка").
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Відзначимо, що нагорода найкращому молодому гравцеві з футболу в Європі минулого року дісталася Маттейсу де Лігту.