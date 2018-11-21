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Визначились п’ять претендентів на звання найкращого молодого футболіста світу “Golden Boy-2018”

Визначились п’ять претендентів на звання найкращого молодого футболіста світу “Golden Boy-2018”

Київ • УНН

 • 9884 перегляди

КИЇВ. 21 листопада. УНН. Італійське видання “Tuttosport” почало підбивати підсумки 2018-го року, оголосивши п’ять номінантів на звання найкращого молодого футболіста світу, повідомляє УНН.

На нагороду, засновником якої є " Tuttosport“, претендують футболісти, яким ще не виповнився 21 рік:

Матіас Де Лігт (уродженець Нідерландів, “Аякс”), Джастін Клюйверт (з Нідлерландів, “Рома”), Патрік Кутроне (Італія, “Мілан”), Трент Александер-Арнольд (Англія, “Ліверпуль”) та Вінісіус Жуніор (Бразилія, “Реал”).

Ім’я переможця стане відомим на урочистому вечорі в Турині 17 грудня.

Відзначимо, що у минулому році переможцем у даній номінації став Кіліан Мбаппе з “ПСЖ”. Раніше її вигравали такі зірки світового футболу, як Ліонель Мессі, Вейн Руні, Іско, Погба, Стерлінг, Гьотце, Пато.

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