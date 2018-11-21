Определились пять претендентов на звание лучшего молодого футболиста мира "Golden Boy-2018"
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Итальянское издание “Tuttosport” начало подводить итоги 2018 года, объявив пять номинантов на звание лучшего молодого футболиста мира, сообщает УНН.
На награду, основателем которой является “Tuttosport”, претендуют футболисты, которым еще не исполнился 21 год:
Матиас Де Лигт (уроженец Нидерландов, “Аякс”), Джастин Клюйверт (с Нидлерландив, “Рома”), Патрик Кутроне (Италия, “Милан”), Трент Александер-Арнольд (Англия, “Ливерпуль”) и Винисиус Жуниор (Бразилия, “Реал”).
Имя победителя станет известно на торжественном вечере в Турине 17 декабря.
Отметим, что в прошлом году победителем в данной номинации стал Килиан Мбаппе с “ПСЖ”. Ранее ее выигрывали такие звезды мирового футбола, как Лионель Месси, Уэйн Руни, Иско, Погба, Стерлинг, Гетце, Пато.