Украинский футбол вошел в пятерку лидеров по доходам
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. Украинский футбол занял четвертую позицию в рейтинге доходности, такие результаты ежегодного отчета ФИФА Global Transfer Market Report, передает УНН.
Впереди Украины расположились Франция, Португалия и Бразилия.
Из топ-чемпионатов в топ рейтинга оказалась лишь Испания.
А вот в лидерах трансферных затрат Украины нет, ведь громкие приобретения в украинском футболе были еще несколько лет назад.
Больше всего на трансферы, уже традиционно, тратят в Англии.