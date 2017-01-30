Український футбол увійшов у п’ятірку лідерів за прибутками

Попереду України розташувались Франція, Португалія та Бразилія.

Із топ-чемпіонатів у топ рейтингу опинилась лише Іспанія.

А от у лідерах трансферних витрат України немає, адже гучні придбання в українському футболі були ще кілька років тому назад.

Найбільше на трансфери, вже традиційно, витрачають у Англії.