Український футбол увійшов у п’ятірку лідерів за прибутками
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. Український футбол зайняв четверту позицію у рейтингу прибутковості, такі результати щорічного звіту ФІФА Global Transfer Market Report, передає УНН.
Попереду України розташувались Франція, Португалія та Бразилія.
Із топ-чемпіонатів у топ рейтингу опинилась лише Іспанія.
А от у лідерах трансферних витрат України немає, адже гучні придбання в українському футболі були ще кілька років тому назад.
Найбільше на трансфери, вже традиційно, витрачають у Англії.