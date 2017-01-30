Український футбол увійшов у п’ятірку лідерів за прибутками

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Київ • УНН

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КИЇВ. 29 січня. УНН. Український футбол зайняв четверту позицію у рейтингу прибутковості, такі результати щорічного звіту ФІФА Global Transfer Market Report, передає УНН.

Попереду України розташувались Франція, Португалія та Бразилія.

Із топ-чемпіонатів у топ рейтингу опинилась лише Іспанія.

А от у лідерах трансферних витрат України немає, адже гучні придбання в українському футболі були ще кілька років тому назад.

Найбільше на трансфери, вже традиційно, витрачають у Англії.

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