Украинский фристайлист Дмитрий Котовский завоевал "серебро" на соревнованиях Европы

Детали

Вслед за Александром Окипнюком и Максимом Кузнецовым, отличившимся золотом и бронзой накануне, сегодня на пьедестал почета сошел Дмитрий Котовский.

Серебро 21-летнему спортсмену из Ровно принесло тройное сальто с четырьмя винтами, которое он выполнил в финале на оценку 122.13.

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Украинка Камила Конотоп получила бронзовую медаль на чемпионате мира-2022 по тяжелой атлетике в Колумбии.