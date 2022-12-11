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Украинский фристайлист Дмитрий Котовский завоевал "серебро" на соревнованиях Европы

Украинский фристайлист Дмитрий Котовский завоевал "серебро" на соревнованиях Европы

Киев • УНН

 • 940082 просмотра

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Полный комплект наград собрали украинские фристайлисты за два дня соревнований на Кубке Европы по лыжной акробатике в финской Руке.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на НОК Украины

Детали

Вслед за Александром Окипнюком и Максимом Кузнецовым, отличившимся золотом и бронзой накануне, сегодня на пьедестал почета сошел Дмитрий Котовский.

Серебро 21-летнему спортсмену из Ровно принесло тройное сальто с четырьмя винтами, которое он выполнил в финале на оценку 122.13.

Добавим

Украинка Камила Конотоп получила бронзовую медаль на чемпионате мира-2022 по тяжелой атлетике в Колумбии.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

спорт

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