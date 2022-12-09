Україна здобула першу медаль на ЧС-2022 з важкої атлетики
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Українка Каміла Конотоп здобула бронзову медаль на чемпіонаті світу-2022 з важкої атлетики у Колумбії. Про це повідомили в Telegram НОК України та олімпійська команда, передає УНН.
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"Бронзовий ривок Каміли Конотоп! Відкрито лік українським медалям на чемпіонаті світу з важкої атлетики, що триває у Колумбії", – ідеться у повідомленні.
Деталі
21-річна Каміла Конотоп з Харкова виступала у ваговій категорії до 59 кг. Вона виграла малу "бронзу" у ривку, показавши результат 102 кг.
За підсумком двох видів програми українська спортсменка завершила змагання на шостій позиції із сумою 223 кг.
Додамо
Каміла Конотоп – чемпіонка Європи 2021 року, здобула "срібло" на ЧЄ-2022, посіла п'яте місце з важкої атлетики на Олімпійських іграх-2020.