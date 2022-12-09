Украина завоевала первую медаль на ЧМ-2022 по тяжелой атлетике
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. Украинка Камила Конотоп завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира-2022 по тяжелой атлетике в Колумбии. Об этом сообщили в Telegram НОК Украины и олимпийская команда, передает УНН.
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"Бронзовый рывок Камилы Конотоп! Открыт счет украинским медалям на чемпионате мира по тяжелой атлетике, который проходит в Колумбии", – говорится в сообщении.
Детали
21-летняя Камила Конотоп из Харькова выступала в весовой категории до 59 кг. Она выиграла малую "бронзу" в рывке, показав результат 102 кг.
По итогам двух видов программы украинская спортсменка завершила соревнование на шестой позиции с суммой 223 кг.
Добавим
Камила Конотоп – чемпионка Европы 2021 года, завоевала "серебро" на ЧЕ-2022, заняла пятое место по тяжелой атлетике на Олимпийских играх-2020.