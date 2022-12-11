Український фристайліст Дмитро Котовський виборов "срібло" на змаганнях Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Повний комплект нагород зібрали українські фристайлісти за два дні змагань на Кубку Європи з лижної акробатики у фінській Руці.
Про це повідомляє УНН з посиланням на НОК України.
Деталі
Слідом за Олександром Окіпнюком та Максимим Кузнєцовим, які відзначилися золотом та бронзою напередодні, сьогодні на п’єдестал пошани зійшов Дмитро Котовський.
Срібло 21-річному спортсмену з Рівного принесло потрійне сальто з чотирма гвинтами, яке він виконав у фіналі на оцінку 122.13.
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Українка Каміла Конотоп здобула бронзову медаль на чемпіонаті світу-2022 з важкої атлетики у Колумбії.