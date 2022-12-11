Український фристайліст Дмитро Котовський виборов "срібло" на змаганнях Європи

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Слідом за Олександром Окіпнюком та Максимим Кузнєцовим, які відзначилися золотом та бронзою напередодні, сьогодні на п’єдестал пошани зійшов Дмитро Котовський.

Срібло 21-річному спортсмену з Рівного принесло потрійне сальто з чотирма гвинтами, яке він виконав у фіналі на оцінку 122.13.

Додамо

Українка Каміла Конотоп здобула бронзову медаль на чемпіонаті світу-2022 з важкої атлетики у Колумбії.