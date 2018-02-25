Украинский форвард забил победный гол за немецкий ФК "Дуйсбург"
Киев • УНН
КИЕВ. 25 февраля. УНН. Украинский нападающий “Дуйсбурга” Борис Тащи забил победный гол за клуб в матче второй немецкой Бундеслиги и принес команде победу, сообщает УНН со ссылкой на сайт команды.
В матче 24-го тура против “Ингольштадта” Тащи забил гол на 66-й минуте, реализовав пенальти. На тот момент счет матча был 1: 1, так что гол Украинский стал решающим.
После этой победы “Дуйсбург” набрал 37 очков и вышел на 4 место.
Добавим также, в активе украинского форварда 8 голов в чемпионате. По этому показателю он входит в топ-10 споре снайперов списке второй Бундеслиги.