Український форвард забив переможний гол за німецький ФК "Дуйсбург"

У матчі 24-го туру проти “Інгольштадта” Тащи забив гол на 66-й хвилині, реалізувавши пенальті. На той момент рахунок матчу був 1:1, так що гол українця став вирішальним.

Після цієї перемоги “Дуйсбург” набрав 37 очок і вийшов на 4 місце.

Додамо також, в активі українського форварда 8 голів в чемпіонаті. За цим показником він входить до топ-10 бомбардирського списку другої Бундесліги.