Український форвард забив переможний гол за німецький ФК "Дуйсбург"
Київ • УНН
КИЇВ. 25 лютого. УНН. Український нападник “Дуйсбурга” Борис Тащи забив переможний гол за клуб в матчі другої німецької Бундесліги та приніс команді перемогу, повідомляє УНН з посиланням на сайт команди.
У матчі 24-го туру проти “Інгольштадта” Тащи забив гол на 66-й хвилині, реалізувавши пенальті. На той момент рахунок матчу був 1:1, так що гол українця став вирішальним.
Після цієї перемоги “Дуйсбург” набрав 37 очок і вийшов на 4 місце.
Додамо також, в активі українського форварда 8 голів в чемпіонаті. За цим показником він входить до топ-10 бомбардирського списку другої Бундесліги.