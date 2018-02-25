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Український форвард забив переможний гол за німецький ФК "Дуйсбург"

Український форвард забив переможний гол за німецький ФК "Дуйсбург"

Київ • УНН

 • 21536 перегляди

КИЇВ. 25 лютого. УНН. Український нападник “Дуйсбурга” Борис Тащи забив переможний гол за клуб в матчі другої німецької Бундесліги та приніс команді перемогу, повідомляє УНН з посиланням на сайт команди.

У матчі 24-го туру проти “Інгольштадта” Тащи забив гол на 66-й хвилині, реалізувавши пенальті. На той момент рахунок матчу був 1:1, так що гол українця став вирішальним.

Після цієї перемоги “Дуйсбург” набрав 37 очок і вийшов на 4 місце.

Додамо також, в активі українського форварда 8 голів в чемпіонаті. За цим показником він входить до топ-10 бомбардирського списку другої Бундесліги.

Українські Національні Новини

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