Украинский экспорт по итогам 2017 года увеличился на 19%
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. В 2017 году экспорт товаров из Украины увеличился на 19%, при этом импорт вырос на 26,4%. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины, передает УНН.
“В 2017 году экспорт товаров составил 43 млрд 266,6 млн долларов, импорт — 49 млрд 598,5 млн долларов. По сравнению с 2016 годом экспорт увеличился на 19% (на 6 млрд 904,9 млн долл.), импорт — на 26,4% (на 10 млрд млрд 348,7 млн долл.). Отрицательное сальдо составило 6 млрд 331,9 млн долл. (в 2016 году также отрицательное — 2 млрд 888,1 млн долл.)”, - говорится в сообщении.
При этом отмечается, что внешнеторговые операции проводились с партнерами из 223 стран мира.
Напомним, в топ-6 приоритетных товаров для экспорта из Украины в США вошли: столярные изделия, керамическая плитка, хлебобулочные изделия, алкоголь, шоколад и кондитерские изделия.