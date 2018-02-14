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10 марта, 17:10 • 86310 просмотра

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10 марта, 16:40 • 89011 просмотра

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10 марта, 15:15 • 109508 просмотра

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Украинский экспорт по итогам 2017 года увеличился на 19%

Украинский экспорт по итогам 2017 года увеличился на 19%

Киев  •  УНН

 • 11551 просмотра

КИЕВ. 14 февраля. УНН. В 2017 году экспорт товаров из Украины увеличился на 19%, при этом импорт вырос на 26,4%. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины, передает УНН.

“В 2017 году экспорт товаров составил 43 млрд 266,6 млн долларов, импорт — 49 млрд 598,5 млн долларов. По сравнению с 2016 годом экспорт увеличился на 19% (на 6 млрд 904,9 млн долл.), импорт — на 26,4% (на 10 млрд млрд 348,7 млн долл.). Отрицательное сальдо составило 6 млрд 331,9 млн долл. (в 2016 году также отрицательное — 2 млрд 888,1 млн долл.)”, - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что внешнеторговые операции проводились с партнерами из 223 стран мира.

Напомним, в топ-6 приоритетных товаров для экспорта из Украины в США вошли: столярные изделия, керамическая плитка, хлебобулочные изделия, алкоголь, шоколад и кондитерские изделия.

Украинские Национальные Новости

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