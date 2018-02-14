Український експорт за підсумками 2017 року збільшився на 19%

“У 2017 році експорт товарів становив 43 млрд 266,6 млн доларів, імпорт — 49 млрд 598,5 млн доларів. Порівняно із 2016 року експорт збільшився на 19% (на 6 млрд 904,9 млн дол.), імпорт — на 26,4% (на 10 млрд 348,7 млн дол.). Негативне сальдо становило 6 млрд 331,9 млн дол. (у 2016 році також негативне — 2 млрд 888,1 млн дол.)”, — йдеться у повідомленні.

При цьому зазначається, що зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами із 223 країн світу.

Нагадаємо, до топ-6 пріоритетних товарів для експорту з України до США увійшли: столярні вироби, керамічна плитка, хлібобулочні вироби, алкоголь, шоколад та кондитерські вироби.