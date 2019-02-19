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Украинский экспорт товаров в 2018 году вырос на 9%, импорт - на 15%

Украинский экспорт товаров в 2018 году вырос на 9%, импорт - на 15%

Киев  •  УНН

 • 13471 просмотра

КИЕВ. 19 февраля. УНН. Украина в прошлом году экспортировала товаров на 9,4% больше, чем в 2017 году; импортировала - на 15,2% больше. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Государственную службу статистики Украины.

Согласно данным Госстата, экспорт товаров из Украины в 2018 году составил 47,3 млрд долларов, что на 9,4% больше, чем в позапрошлом; импорт товаров в Украину за 2018 увеличился на 15,2% по сравнению с 2017 годом, до 57,1 млрд долларов.

Первое место среди стран, с которыми Украина экспортировала товары в 2018 году, заняла Российская Федерация (3,65 млрд долларов), на втором месте - Польша (3,26 млрд долларов), на третьем - Италия (2,63 млрд долларов).

Наибольший объем импорта товаров в Украину в прошлом году обеспечили: Российская Федерация (8,09 млрд долларов), Китай (7,60 млрд долларов) и Германия (5,98 млрд долларов).

Как сообщалось, по данным Госстата, в 2017 году украинский экспорт товаров составил 43,26 млрд долларов (на 19% больше, чем в 2016 году), импорт – 49,61 млрд долларов (на 26,4% больше, чем в 2016 году ).

Напомним, причина текущего расширение дефицита торгового баланса Украины, то есть рост импорта товаров быстрее экспорта происходит потому, что в прошлом году, в отличие от 2012-13 гг., импорт в значительной степени увеличивался из-за роста инвестиционного спроса на оборудование и технологии для развития бизнеса, что является индикатором оживления экономики.

Украинские Национальные Новости

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