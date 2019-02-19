Український експорт товарів у 2018 році зріс на 9%, імпорт - на 15%

Згідно з даними Держстату, експорт товарів з України в 2018 році становив 47,3 млрд доларів, що на 9,4% більше, ніж в позаминулому; імпорт товарів в Україну за 2018 рік збільшився на 15,2% в порівнянні з 2017 роком, до 57,1 млрд доларів.

Перше місце серед країн, до яких Україна експортувала товари у 2018 році, посіла Російська Федерація (3,65 млрд доларів), на другому місці – Польща (3,26 млрд доларів), на третьому – Італія (2,63 млрд доларів).

Найбільший обсяг імпорту товарів в Україну в минулому році забезпечили: Російська Федерація (8,09 млрд доларів), Китай (7,60 млрд доларів) та Німеччина (5,98 млрд доларів).

Як повідомлялось, за даними Держстату, у 2017 році український експорт товарів становив 43,26 млрд доларів (на 19% більше, ніж у 2016 році), імпорт – 49,61 млрд доларів (на 26,4% більше, ніж у 2016 році).

Нагадаємо, причина поточного розширення дефіциту торгового балансу України, тобто зростання імпорту товарів швидше за експорт відбувається через те, що у минулому році, на відміну від 2012-13 рр., імпорт значною мірою збільшувався через зростання інвестиційного попиту на обладнання і технології для розвитку бізнесу, що є індикатором пожвавлення економіки.