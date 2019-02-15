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У НБУ пояснили розширення дефіциту торгового балансу України

У НБУ пояснили розширення дефіциту торгового балансу України

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 лютого. УНН. Ключовим припущенням макроекономічних прогнозів Національного банку – зокрема, зниження інфляції до 6,3% і зростання економіки на 2,5% у 2019 році, а також утримання міжнародних резервів на рівні вище 20 млрд дол. США – є подальша співпраця з МВФ і сприятливі умови доступу на міжнародні ринки капіталу. Про це заявив заступник Голови Національного банку України Дмитро Сологуб на зустрічі з експертами, присвяченій останнім монетарним рішенням та огляду стану української економіки, передає УНН.

"Програма МВФ – це якір, якій потрібен Україні не тільки з точки зору грошей, але й з точки зору позитивного сигналу інвесторам", - сказав Дмитро Сологуб.

Залучення зовнішнього фінансування на тлі стабільних світових цін на основні товари експорту України, більш низьких цін на енергоресурси і значних обсягів грошових переказів з-за кордону дозволить забезпечити у 2019 році притік валюти, достатній для підтримки обсягу міжнародних резервів на поточному рівні.

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Відповідаючи на питання щодо причин поточного розширення дефіциту торгового балансу України, тобто зростання імпорту товарів швидше за експорт, Дмитро Сологуб також зазначив, що у минулому році, на відміну від 2012-13 рр., імпорт значною мірою збільшувався через зростання інвестиційного попиту на обладнання і технології для розвитку бізнесу, що є індикатором пожвавлення економіки.

Як повідомляв УНН, чисті міжнародні резерви НБУ у січні скоротилися на 0,5%

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