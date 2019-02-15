У НБУ пояснили розширення дефіциту торгового балансу України

"Програма МВФ – це якір, якій потрібен Україні не тільки з точки зору грошей, але й з точки зору позитивного сигналу інвесторам", - сказав Дмитро Сологуб.

Залучення зовнішнього фінансування на тлі стабільних світових цін на основні товари експорту України, більш низьких цін на енергоресурси і значних обсягів грошових переказів з-за кордону дозволить забезпечити у 2019 році притік валюти, достатній для підтримки обсягу міжнародних резервів на поточному рівні.



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Відповідаючи на питання щодо причин поточного розширення дефіциту торгового балансу України, тобто зростання імпорту товарів швидше за експорт, Дмитро Сологуб також зазначив, що у минулому році, на відміну від 2012-13 рр., імпорт значною мірою збільшувався через зростання інвестиційного попиту на обладнання і технології для розвитку бізнесу, що є індикатором пожвавлення економіки.



Як повідомляв УНН, чисті міжнародні резерви НБУ у січні скоротилися на 0,5%