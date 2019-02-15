В НБУ объяснили расширение дефицита торгового баланса Украины

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 57623 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 77539 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 129390 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 129580 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 129354 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 124876 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 160246 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117810 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141412 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145270 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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В НБУ объяснили расширение дефицита торгового баланса Украины

В НБУ объяснили расширение дефицита торгового баланса Украины

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 15 февраля. УНН. Ключевым предположением макроэкономических прогнозов Национального банка - в частности, снижение инфляции до 6,3% и рост экономики на 2,5% в 2019 году, а также содержание международных резервов на уровне выше 20 млрд долл. США - есть дальнейшее сотрудничество с МВФ и благоприятные условия доступа на международные рынки капитала. Об этом заявил заместитель председателя Национального банка Украины Дмитрий Сологуб на встрече с экспертами, посвященной последним монетарным решением и осмотра состояния украинской экономики, передает УНН.

"Программа МВФ - это якорь, который нужен Украине не только с точки зрения денег, но и с точки зрения позитивного сигнала инвесторам", - сказал Дмитрий Сологуб.

Привлечение внешнего финансирования на фоне стабильных мировых цен на основные товары экспорта Украины, более низких цен на энергоресурсы и значительных объемов денежных переводов из-за рубежа позволит обеспечить в 2019 году приток валюты, достаточный для поддержания объема международных резервов на текущем уровне.

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Отвечая на вопрос о причинах текущего расширение дефицита торгового баланса Украины, то есть рост импорта товаров быстрее экспорта, Дмитрий Сологуб также отметил, что в прошлом году, в отличие от 2012-13 гг., импорт в значительной степени увеличивался из-за роста инвестиционного спроса на оборудование и технологии для развития бизнеса, что является индикатором оживления экономики.

Как сообщал УНН, чистые международные резервы НБУ в январе сократились на 0,5%

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