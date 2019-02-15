В НБУ объяснили расширение дефицита торгового баланса Украины

"Программа МВФ - это якорь, который нужен Украине не только с точки зрения денег, но и с точки зрения позитивного сигнала инвесторам", - сказал Дмитрий Сологуб.

Привлечение внешнего финансирования на фоне стабильных мировых цен на основные товары экспорта Украины, более низких цен на энергоресурсы и значительных объемов денежных переводов из-за рубежа позволит обеспечить в 2019 году приток валюты, достаточный для поддержания объема международных резервов на текущем уровне.



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Отвечая на вопрос о причинах текущего расширение дефицита торгового баланса Украины, то есть рост импорта товаров быстрее экспорта, Дмитрий Сологуб также отметил, что в прошлом году, в отличие от 2012-13 гг., импорт в значительной степени увеличивался из-за роста инвестиционного спроса на оборудование и технологии для развития бизнеса, что является индикатором оживления экономики.



Как сообщал УНН, чистые международные резервы НБУ в январе сократились на 0,5%