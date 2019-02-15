В НБУ объяснили расширение дефицита торгового баланса Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. Ключевым предположением макроэкономических прогнозов Национального банка - в частности, снижение инфляции до 6,3% и рост экономики на 2,5% в 2019 году, а также содержание международных резервов на уровне выше 20 млрд долл. США - есть дальнейшее сотрудничество с МВФ и благоприятные условия доступа на международные рынки капитала. Об этом заявил заместитель председателя Национального банка Украины Дмитрий Сологуб на встрече с экспертами, посвященной последним монетарным решением и осмотра состояния украинской экономики, передает УНН.
"Программа МВФ - это якорь, который нужен Украине не только с точки зрения денег, но и с точки зрения позитивного сигнала инвесторам", - сказал Дмитрий Сологуб.
Привлечение внешнего финансирования на фоне стабильных мировых цен на основные товары экспорта Украины, более низких цен на энергоресурсы и значительных объемов денежных переводов из-за рубежа позволит обеспечить в 2019 году приток валюты, достаточный для поддержания объема международных резервов на текущем уровне.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Банки в январе сократили долги по рефинансированию перед НБУ на 7,3%
Отвечая на вопрос о причинах текущего расширение дефицита торгового баланса Украины, то есть рост импорта товаров быстрее экспорта, Дмитрий Сологуб также отметил, что в прошлом году, в отличие от 2012-13 гг., импорт в значительной степени увеличивался из-за роста инвестиционного спроса на оборудование и технологии для развития бизнеса, что является индикатором оживления экономики.
Как сообщал УНН, чистые международные резервы НБУ в январе сократились на 0,5%