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Украинский экипаж победил на автогонках в Будапеште

Киев • УНН

 • 12822 просмотра

КИЕВ. 5 января. УНН. В Будапеште (Венгрия) на кольце “Хунгароринг” состоялись соревнования “Szilveszter Rallye” в которых принял участие украинский экипаж в составе Юрия Протасова и Павла Черепина, информирует УНН со ссылкой на Спортивный комитет Украины.

Украинский экипаж победил на автогонках в Будапеште

Украинцы, которые начали новый этап спортивной карьеры, соревновались за кубки моноприводной класса Н8, где конкуренцию им составляли 36 других экипажей на разнообразной технике от “BMW Z4 M Coupe” и “Lotus Exige в Lada VFTS” и даже “Lada 2101”.

Протасов и Черепин стартовали на “Citroën DS3 R3T Max” и одолели соперников, не дав им ни единого шанса на обгон. Ближайшего соперника украинский экипаж обогнал на 24,3 секунды.

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Отмечается, что всего в соревнованиях приняли участие около 250 экипажей из 7 стран.

Справка: экипаж Протасова и Черепина прекратил регулярное участие в раллийных гонках в 2015 году. В том сезоне украинские пилоты получили “серебро” зачете WRC2 чемпионата мира по ралли, по сей день является самым высоким достижением Украины на уровне мирового первенства.

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