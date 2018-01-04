Український екіпаж тріумфував на автоперегонах в Будапешті
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. В Будапешті (Угорщина) на кільці “Хунгароринг” відбулися змагання “Szilveszter Rallye” в яких взяв участь український екіпаж у складі Юрія Протасова та Павла Черепіна, інформує УНН з посиланням на Спортивний комітет України.
Українці, які розпочали новий етап спортивної кар’єри, змагались за кубки моноприводного класу Н8, де конкуренцію їм складали 36 інших екіпажів на різноманітній техніці від “BMW Z4 M Coupe” та “Lotus Exige до Lada VFTS” та навіть “Lada 2101”.
Протасов та Черепін стартували на “Citroën DS3 R3T Max” та здолали суперників, не давши їм жодного шансу на обгін. Найближчого суперника український екіпаж обігнав на 24,3 секунди.
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Зазначається, що загалом у змаганнях взяли участь близько 250 екіпажів з 7 країн.
Довідка: екіпаж Протасова та Черепіна припинив регулярну участь у ралійних перегонах у 2015 році. Того сезону українські пілоти здобули “срібло” заліку WRC2 чемпіонату світу з ралі, що донині є найвищим досягненням України на рівні світової першості.