Украинский дзюдоист Г.Зантарая завершает свои выступления на Олимпиаде-2016

"...дзюдоист Георгий Зантарая завершает свои выступления на Олимпиаде-2016. Желаем спортсмену не опускать руки и, собравшись с силами, уверенно идти к новым победам. А мы, болельщики, всегда готовы поддержать!" - говорится в сообщении НОК на официальной странице в Facebook.

Напомним, женская сборная Украины по стрельбе из лука завершила свои выступления на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.