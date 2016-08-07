Український дзюдоїст Г.Зантарая завершує свої виступи на Олімпіаді-2016
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. Український дзюдоїст Георгій Зантарая завершує свої виступи на Олімпіаді-2016, передає УНН із посиланням на прес-службу НОК.
"...дзюдоїст Георгій Зантарая завершує свої виступи на Олімпіаді-2016. Бажаємо спортсмену не опускати руки і, зібравшися з силами, впевнено йти до нових перемог. А ми, вболівальники, завжди готові підтримати!" - йдеться у повідомленні НОК на офіційній сторінці у Facebook.
Нагадаємо, жіноча збірна України зі стрільби з лука завершила свої виступи на Олімпійських іграх в Ріо-де-Жанейро.