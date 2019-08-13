Украинский дуэт стал призером соревнований по фигурному катанию в Дортмунде
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. Пять украинских танцевальных дуэтов приняли участие в предсезонном международном турнире "NRW Summer Trophy", который завершился в Дортмунде (Германия). Об этом свидетельствует Федерация фигурного катания Украины, передает УНН.
Среди возрастной группы "взрослые" второе место заняли Дарья Попова и Владимир Беликов, которые с общим результатом 150,34 уступили россиянам Ксении Конкина и Павлу Дрозду (166,79). Украинцы шли вторыми после ритмического танца - 60,15, также вторую сумму баллов они набрали за выполнение произвольного - 90,19. В прошлом году Попова/Беликов выступали на указанных соревнованиях в юниорской категории и одержали победу.
Кроме того, в этом году в числе 12-ти юниорских дуэтов на лед вышли три украинских. Лучший результат среди них - 119,71 баллов и четвертое место в недавно созданной танцевальной пары Анна Чернявская/Олег Муратов, для которой турнир в Дормунд был первым совместным международным стартом. Шестое место заняли София Лизогуб и Даниил Ефременко - 109,52, десятое - Анастасия Саммел/Никита Погорелов - 100,25. Победителями стали грузинские спортсмены Мария Казакова/Георгий Ревия - 153,08.
Добавим, 21 августа на столичной Ледовой арене состоятся предсезонные контрольные прокаты программ украинских фигуристов.