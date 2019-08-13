Український дует став призером змагань з фігурного катання в Дортмунді
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. П’ять українських танцювальних дуетів взяли участь в передсезонному міжнародному турнірі "NRW Summer Trophy", який завершився в Дортмунді (Німеччина). Про це свідчить Федерація фігурного катання України, передає УНН.
Серед вікової групи "дорослі" друге місце посіли Дар’я Попова та Володимир Бєліков, які із загальним результатом 150,34 поступилися росіянам Ксенії Конкіній та Павлу Дрозду (166,79). Українці йшли другими після ритмічного танцю – 60,15, також другу суму балів вони набрали за виконання довільного – 90,19. Торік Попова/Бєліков виступали на означених змаганнях в юніорській категорії і здобули перемогу.
Крім того, цьогоріч у числі 12-ти юніорських дуетів на лід вийшли три українських. Найкращий результат серед них – 119,71 балів та четверте місце у нещодавно створеної танцювальної пари Анна Чернявська/Олег Муратов, для якої турнір в Дормунді був першим спільним міжнародним стартом. Шосте місце посіли Софія Лизогуб та Данило Єфременко – 109,52, десяте - Анастасія Саммел/Микита Погорєлов – 100,25. Переможцями стали грузинські спортсмени Марія Казакова/Георгій Ревія – 153,08.
Додамо, 21 серпня на столичній Льодовій арені відбудуться передсезонні контрольні прокати програм українських фігуристів.