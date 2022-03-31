Под Николаевом украинский десантник остановил колонну оккупантов и взял в плен российского офицера
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. Под Николаевом украинский десантник выстрелом остановил главную машину колонны оккупантов и взял в плен российского офицера. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.
Детали
Как отметили, Николай — снайпер разведывательного подразделения 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады Николаева — во время движения вражеской колонны метким выстрелом остановил первую бронированную машину “Рысь” 34-й отдельной мотострелковой бригады (горной) ВС российской федерации.
Остановка передовой машины вызвала пробку для движения всей колонны. Этим сразу воспользовались военные десантно-штурмового подразделения, которые из гранатометов и пулеметов начали расстреливать оккупантов.
Понеся потери, рашисты остановили наступление и вынуждены были отойти. Также в этом бою Николай захватил в плен офицера оккупационных войск российской федерации.
Напомним
На киевском направлении нацгвардейцы уничтожили артиллерийское оружие российских оккупантов и несколько десятков единиц вражеской техники.