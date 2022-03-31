Під Миколаєвом український десантник зупинив колону окупантів і взяв у полон російського офіцера
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Під Миколаєвом український десантник пострілом зупинив головну машину колони окупантів та взяв у полон російського офіцера. Про це повідомляє УНН із посиланням на Командування Десантно-штурмових військ Збройних сил України.
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Як зазначили, Микола — снайпер розвідувального підрозділу 79-ї окремої десантно-штурмової бригади Миколаєва — під час руху ворожої колони влучним пострілом зупинив першу броньовану машину “Рись” 34-ї окремої мотострілецької бригади (гірської) ЗС російської федерації.
Зупинка передової автівки спричинила затор для руху всієї колони. Цим одразу скористались воїни десантно-штурмового підрозділу, які з гранатометів та кулеметів почали розстрілювати окупантів.
Зазнаючи втрат, рашисти зупинили наступ та змушені були відійти. Також у цьому бою Микола захопив в полон офіцера окупаційних військ російської федерації.
Нагадаємо
На київському напрямку нацгвардійці знищили артилерійську зброю російських окупантів і кілька десятків одиниць ворожої техніки.