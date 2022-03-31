На київському напрямку нацгвардійці знищили зброю та кілька десятків техніки окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. На київському напрямку нацгвардійці знищили артилерійську зброю російських окупантів і кілька десятків одиниць ворожої техніки. Про це повідомляє УНН із посиланням на Facebook Національної гвардії України.
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Як зазначили, нацгвардійці з перших днів повномасштабного вторгнення військ рф беруть активну участь в обороні Києва на усіх напрямках.
Протягом доби підрозділи Національної гвардії України під час боїв з російськими окупантами завдали вогневого ураження по позиціях у районам зосередження противника.
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"На київському напрямку наші артилерійські підрозділи знищили дві самохідні артилерійські установки, ракетні системи залпового вогню та кілька десятків бронетанкової та автомобільної техніки ворога", — ідеться у повідомленні.
Нагадаємо
30 березня у Маріуполі бійці окремого загону спеціального призначення "Азов" знищили три ворожі танки та 64 російських піхотинців.