На киевском направлении нацгвардейцы уничтожили оружие и несколько десятков техники оккупантов

Детали

Как отметили, нацгвардейцы с первых дней полномасштабного вторжения войск рф принимают активное участие в обороне Киева на всех направлениях.

В течение суток подразделения Национальной гвардии Украины во время боев с российскими оккупантами нанесли огневого поражения по позициям в районам сосредоточения противника.

Цитата

"На киевском направлении наши артиллерийские подразделения уничтожили две самоходные артиллерийские установки, ракетные системы залпового огня и несколько десятков бронетанковой и автомобильной техники врага", — говорится в сообщении.

Напомним

30 марта в Мариуполе бойцы отдельного отряда специального назначения "Азов" уничтожили три вражеских танка и 64 российских пехотинцев.