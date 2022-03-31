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На киевском направлении нацгвардейцы уничтожили оружие и несколько десятков техники оккупантов

Киев • УНН

 • 100841 просмотра

КИЕВ. 31 марта. УНН. На киевском направлении нацгвардейцы уничтожили артиллерийское оружие российских оккупантов и несколько десятков единиц вражеской техники. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook Национальной гвардии Украины.

На киевском направлении нацгвардейцы уничтожили оружие и несколько десятков техники оккупантов

Детали

Как отметили, нацгвардейцы с первых дней полномасштабного вторжения войск рф принимают активное участие в обороне Киева на всех направлениях.

В течение суток подразделения Национальной гвардии Украины во время боев с российскими оккупантами нанесли огневого поражения по позициям в районам сосредоточения противника.

Цитата

"На киевском направлении наши артиллерийские подразделения уничтожили две самоходные артиллерийские установки, ракетные системы залпового огня и несколько десятков бронетанковой и автомобильной техники врага", — говорится в сообщении.

Напомним

30 марта в Мариуполе бойцы отдельного отряда специального назначения "Азов" уничтожили три вражеских танка и 64 российских пехотинцев.

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