На киевском направлении нацгвардейцы уничтожили оружие и несколько десятков техники оккупантов
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. На киевском направлении нацгвардейцы уничтожили артиллерийское оружие российских оккупантов и несколько десятков единиц вражеской техники. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook Национальной гвардии Украины.
Детали
Как отметили, нацгвардейцы с первых дней полномасштабного вторжения войск рф принимают активное участие в обороне Киева на всех направлениях.
В течение суток подразделения Национальной гвардии Украины во время боев с российскими оккупантами нанесли огневого поражения по позициям в районам сосредоточения противника.
Цитата
"На киевском направлении наши артиллерийские подразделения уничтожили две самоходные артиллерийские установки, ракетные системы залпового огня и несколько десятков бронетанковой и автомобильной техники врага", — говорится в сообщении.
Напомним
30 марта в Мариуполе бойцы отдельного отряда специального назначения "Азов" уничтожили три вражеских танка и 64 российских пехотинцев.