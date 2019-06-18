Украинский чемпион мира среди 20-летних попал в сферу интересов "Бешикташа"
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. Полузащитник киевского "Динамо" Георгий Цитаишвили может продолжить карьеру в турецком чемпионате, сообщает УНН со ссылкой на "Fotospor".
По информации источника, игра 18-летнего футболиста на ЧМ-2019 обратила на себя внимание скаутов "Бешикташа".
Кроме того, скаут клуба назвал более талантливым Цитаишвили за Евгения Коноплянку, которым клуб интересуется последнее время тоже.
Отметим, на чемпионате мира U-20 представитель "Динамо" провел 5-ть игр и забил один гол.
Ранее УНН сообщал, что Георгий Цитаишвили еще НЕ РЕШИЛ которую национальную команду будет представлять.