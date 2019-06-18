Український чемпіон світу серед 20-річних потрапив у сферу інтересів "Бешикташу"
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Півзахисник київського "Динамо" Георгій Цітаїшвілі може продовжити кар'єру в турецькому чемпіонаті, повідомляє УНН з посиланням на "Fotospor".
За інформацією джерела, гра 18-річного футболіста на ЧС-2019 звернула на себе увагу скаутів "Бешикташа".
Крім того, скаут клубу назвав більш талановитим Цітаїшвілі за Євгена Коноплянку, яким клуб цікавиться останнім часом також.
Зазначимо, на чемпіонаті світу U-20 представник "Динамо" провів 5-ть ігор і забив один гол.
Раніше УНН повідомляв, що Георгій Цітаїшвілі ще не вирішив яку національну команду представлятиме.