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Україна чи Грузія: футболіст збірної України U-20 не вирішив яку національну команду представлятиме

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 червня. УНН. Півзахисник “Динамо” Георгій Цітаїшвілі в інтерв’ю Youtube-каналу “Трендець” розповів стосовно вибору виступу між національними збірними України та Грузії, передає УНН.

Україна чи Грузія: футболіст збірної України U-20 не вирішив яку національну команду представлятиме

“Я ще нічого не вирішив. Це провокаційне питання. Я поки не думаю. Я українець, поки не приймав рішення. Жив і живу 8 років в Україні”, — підкреслив футболіст.

Крім того, гравець порівняв збірну 20-річних із рівнем УПЛ.

“У трійці були б. З „Динамо“ була б така гра, але „Шахтар“ точно виграли б”, — заявив Цітаїшвілі.

Зауважимо, що Георгій народився в Ізраїлі, де на той момент виступав його батько, Климентій Цітаїшвілі, який був професійним грузинським футболістом.

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