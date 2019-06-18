Україна чи Грузія: футболіст збірної України U-20 не вирішив яку національну команду представлятиме
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Півзахисник “Динамо” Георгій Цітаїшвілі в інтерв’ю Youtube-каналу “Трендець” розповів стосовно вибору виступу між національними збірними України та Грузії, передає УНН.
“Я ще нічого не вирішив. Це провокаційне питання. Я поки не думаю. Я українець, поки не приймав рішення. Жив і живу 8 років в Україні”, — підкреслив футболіст.
Крім того, гравець порівняв збірну 20-річних із рівнем УПЛ.
“У трійці були б. З „Динамо“ була б така гра, але „Шахтар“ точно виграли б”, — заявив Цітаїшвілі.
Зауважимо, що Георгій народився в Ізраїлі, де на той момент виступав його батько, Климентій Цітаїшвілі, який був професійним грузинським футболістом.