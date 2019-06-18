Украина или Грузия: футболист сборной Украины U-20 не решил какую национальную команду будет представлять

“Я еще ничего не решил. Это провокационный вопрос. Я пока не думаю. Я украинец, пока не принимал решения. Жил и живу 8 лет в Украине”, — подчеркнул футболист.

Кроме того, игрок сравнил сборную 20-летних с уровнем УПЛ.

“В тройке были. С „Динамо“ была бы такая игра, но „Шахтер“ точно выиграли бы”, — заявил Цитаишвили.

Заметим, что Георгий родился в Израиле, где на тот момент выступал его отец, Климентий Цитаишвили, который был профессиональным грузинским футболистом.