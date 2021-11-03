Украинский боксер пробился в полуфинал чемпионата мира
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. 19-летний воспитанник Белгород-Днестровской школы бокса Юрий Захареев обеспечил сборной Украины медаль на чемпионате мира среди мужчин в Сербии. Об этом информирует пресс-служба Федерации бокса Украины, передает УНН.
Детали
В девятый день мирового первенства Юрий Захареев, который был единственным представителем Украины в 1/4 финала раздельным решением судей (3:2) победил боксера из Казахстана Асланбека Шимбергенова.
Четвертого ноября в полуфинале весовой категории до 71 кг Захареев встретится с представителем Азербайджана Сарханом Алиевым.
Что предшествовало этому
Трое украинцев стали чемпионами Европы по боксу среди молодежи.
Напомним
Усик попал в тройку лучших боксеров планеты по версии “The Ring”.