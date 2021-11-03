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Украинский боксер пробился в полуфинал чемпионата мира

Киев • УНН

 • 21568 просмотра

КИЕВ. 4 ноября. УНН. 19-летний воспитанник Белгород-Днестровской школы бокса Юрий Захареев обеспечил сборной Украины медаль на чемпионате мира среди мужчин в Сербии. Об этом информирует пресс-служба Федерации бокса Украины, передает УНН.

Украинский боксер пробился в полуфинал чемпионата мира

Детали

В девятый день мирового первенства Юрий Захареев, который был единственным представителем Украины в 1/4 финала раздельным решением судей (3:2) победил боксера из Казахстана Асланбека Шимбергенова.

Четвертого ноября в полуфинале весовой категории до 71 кг Захареев встретится с представителем Азербайджана Сарханом Алиевым.

Что предшествовало этому

Трое украинцев стали чемпионами Европы по боксу среди молодежи.

Напомним

Усик попал в тройку лучших боксеров планеты по версии “The Ring”.

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