Украинский боксер пробился в полуфинал чемпионата мира

Детали

В девятый день мирового первенства Юрий Захареев, который был единственным представителем Украины в 1/4 финала раздельным решением судей (3:2) победил боксера из Казахстана Асланбека Шимбергенова.

Четвертого ноября в полуфинале весовой категории до 71 кг Захареев встретится с представителем Азербайджана Сарханом Алиевым.

Что предшествовало этому

Трое украинцев стали чемпионами Европы по боксу среди молодежи.

Напомним

Усик попал в тройку лучших боксеров планеты по версии “The Ring”.