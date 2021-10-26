Бокс: Усик потрапив до трійки найкращих боксерів планети за версією “The Ring”

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На друге місце у списку найкращих боксерів “The Ring” вирішив обрати українського чемпіона світу WBO, IBF та WBA у надважкій вазі Олександра Усика. Він поступився лише мексиканцю Саулю Альваресу. Трійку замкнув японець Наоя Іноуе.

Крім того відзначимо, що на 9-у місці рейтингу перебуває інший український боксер, ексчемпіон у трьох дивізіонах Василь Ломаченко. Лідерство утримує чемпіон світу у середній вазі мексиканець Сауль Альварес.

Доповнення

До даної генерації не було включено володаря поясу WBC у надважкій вазі Тайсона Ф’юрі, який у своєму останньому бою нокаутував Деонтея Уайлдера.