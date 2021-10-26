Бокс: Усик попал в тройку лучших боксеров планеты по версии The Ring

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На второе место в списке лучших боксеров The Ring решил выбрать украинского чемпиона мира WBO, IBF и WBA в сверхтяжелом весе Александра Усика. Он уступил только мексиканцу Саулю Альваресу. Тройку запер японец Наоя Иноуэ.

Кроме того, отметим, что на 9-м месте рейтинга находится другой украинский боксер, эксчемпион в трех дивизионах Василий Ломаченко. Лидерство удерживает чемпион мира в среднем весе мексиканец Сауль Альварес.

Дополнение

В данную генерацию не был включен обладатель пояса WBC в сверхтяжелом весе Тайсона Фьюри, который в своем последнем бою нокаутировал Деонтея Уайлдера.