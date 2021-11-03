Український боксер пробився до півфіналу чемпіонату світу
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. 19-річний вихованець Білгород-Дністровської школи боксу Юрій Захарєєв забезпечив збірній України медаль на чемпіонаті світу серед чоловіків у Сербії. Про це інформує пресслужба Федерації боксу України, передає УНН.
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У дев’ятий день світової першості Юрій Захарєєв, який був єдиним представником України в 1/4 фіналу, роздільним рішенням суддів (3:2) переміг боксера з Казахстану Асланбека Шимбергенова.
Четвертого листопада у півфіналі вагової категорії до 71 кг Захарєєв зустрінеться з представником Азербайджану Сарханом Алієвим.
Що передувало цьому
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