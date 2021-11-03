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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 47474 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

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Український боксер пробився до півфіналу чемпіонату світу

Київ • УНН

 • 21568 перегляди

КИЇВ. 4 листопада. УНН. 19-річний вихованець Білгород-Дністровської школи боксу Юрій Захарєєв забезпечив збірній України медаль на чемпіонаті світу серед чоловіків у Сербії. Про це інформує пресслужба Федерації боксу України, передає УНН.

Український боксер пробився до півфіналу чемпіонату світу

Деталі

У дев’ятий день світової першості Юрій Захарєєв, який був єдиним представником України в 1/4 фіналу, роздільним рішенням суддів (3:2) переміг боксера з Казахстану Асланбека Шимбергенова.

Четвертого листопада у півфіналі вагової категорії до 71 кг Захарєєв зустрінеться з представником Азербайджану Сарханом Алієвим.

Що передувало цьому

Троє українців стали чемпіонами Європи з боксу серед молоді. 

Нагадаємо

Усик потрапив до трійки найкращих боксерів планети за версією “The Ring”. 

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