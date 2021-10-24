Троє українців стали чемпіонами Європи з боксу серед молоді

Деталі

Незважаючи на високий рівень конкуренції та сильний склад учасників, молодіжна збірна України виступила надзвичайно потужно та підтвердила свій статус одного з фаворитів.

У фінальних двобоях взяли участь семеро українців, і троє з них здобули перемоги, посівши у підсумку перші місця. Айдер Абдураімов (54 кг) здолав Георгія Саджаї з Грузії, Бозорбой Матякубов (67 кг) виграв у Франка Мартінеса з Іспанії, а Вероніка Накота (70 кг) виявилася сильнішою за Анастасію Демурчян з Росії.

У підсумку “жовто-блакитна” команда завоювала 14 медалей — 3 “золотих”, 4 “срібних” і 7 “бронзових”. У загальнокомандному заліку збірна України посіла друге місце.

Довідка

14 медалей — це один з найкращих результатів для команди в історії подібних змагань. Рік тому українська команда також у Будві встановила власний рекорд — 15 медалей.