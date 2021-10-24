Троє українців стали чемпіонами Європи з боксу серед молоді
Київ • УНН
КИЇВ. 24 жовтня. УНН. У місті Будва (Чорногорія) завершився чемпіонат Європи серед молоді, в якому взяли участь 339 боксерів (вік до 18 років) з 38 країн (серед них 226 хлопців і 113 дівчат), передає УНН з посиланням на Федерацію боксу України.
Деталі
Незважаючи на високий рівень конкуренції та сильний склад учасників, молодіжна збірна України виступила надзвичайно потужно та підтвердила свій статус одного з фаворитів.
У фінальних двобоях взяли участь семеро українців, і троє з них здобули перемоги, посівши у підсумку перші місця. Айдер Абдураімов (54 кг) здолав Георгія Саджаї з Грузії, Бозорбой Матякубов (67 кг) виграв у Франка Мартінеса з Іспанії, а Вероніка Накота (70 кг) виявилася сильнішою за Анастасію Демурчян з Росії.
У підсумку “жовто-блакитна” команда завоювала 14 медалей — 3 “золотих”, 4 “срібних” і 7 “бронзових”. У загальнокомандному заліку збірна України посіла друге місце.
Довідка
14 медалей — це один з найкращих результатів для команди в історії подібних змагань. Рік тому українська команда також у Будві встановила власний рекорд — 15 медалей.