Трое украинцев стали чемпионами Европы по боксу среди молодежи
Киев • УНН
КИЕВ. 24 октября. УНН. В городе Будва (Черногория) завершился чемпионат Европы среди молодежи, в котором приняли участие 339 боксеров (возраст до 18 лет) из 38 стран (среди них 226 юношей и 113 девушек), передает УНН со ссылкой на Федерацию бокса Украины.
Детали
Несмотря на высокий уровень конкуренции и сильный состав участников, молодежная сборная Украины выступила очень мощно и подтвердила свой статус одного из фаворитов.
В финальных поединках приняли участие семь украинцев, и трое из них одержали победы, заняв в итоге первые места. Айдер Абдураимов (54 кг) одолел Георгия сажают из Грузии, Бозорбой Матякубов (67 кг) выиграл у Франко Мартинеса из Испании, а Вероника Накот (70 кг) оказалась сильнее Анастасию Демурчян из России.
В итоге “желто-голубая” команда завоевала 14 медалей — 3 “золотых”, 4 “серебряных” и 7 “бронзовых”. В общекомандном зачете сборная Украины заняла второе место.
Справка
14 медалей — это один из лучших результатов для команды в истории подобных соревнований. Год назад украинская команда также в Будве установила собственный рекорд — 15 медалей.