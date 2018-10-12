Украинский боксер до конца года проведет защиту чемпионского титула
Киев • УНН
КИЕВ. 12 октября. УНН. Чемпион мира в легчайшем весе по версии WBA украинец Артем Далакян свой следующий бой, который будет носить характер добровольной защиты, проведет в конце года. Об этом в Facebook сообщил промоутер боксера Дмитрий Елисеев, передает УНН.
"Менеджмент компании "Union Вохиng Рromotion" проводит активные переговоры с претендентами на звание чемпиона мира WBA в легчайшей категории веса. Соперниками Артема Далакяна могут стать представители Японии, Доминиканской республики и Таиланда. По имеющейся у нас предварительной информации, бой должен состояться в конце текущего года", - сказал промоутер.
Напомним, что вакантный титул чемпиона мира "WBA flyweight" Далакян получил 24 февраля 2018 года в Калифорнии, уверенно победив опытного и опасного боксера из США Брайана Вилора. В июне этого года, Далакян убедительно разгромил официального претендента на звание чемпиона мира сиречь Тайена из Таиланда.