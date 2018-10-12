Український боксер до кінця року проведе захист чемпіонського титулу

"Менеджмент компанії "Union Вохіng Рromotion" проводить активні переговори з претендентами на звання чемпіона світу WBA в найлегшій категорії ваги. Суперниками Артема Далакяна можуть стати представники Японії, Домініканської республіки і Таїланду. За наявною у нас попередньою інформацією, бій повинен відбутися в кінці поточного року", - сказав промоутер.



Нагадаємо, що вакантний титул чемпіона світу "WBA flyweight" Далакян виборов 24 лютого 2018 року в Каліфорнії, впевнено перемігши досвідченого і небезпечного боксера з США Брайана Вілора. У червні цього року, Далакян переконливо розгромив офіційного претендента на звання чемпіона світу сиріч Тайена з Таїланду.