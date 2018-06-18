Український боксер успішно провів у Києві захист титулу чемпіона світу
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Непереможний боксер з Дніпра Артем Далакян (17-0, 12 КО) захистив у Києві титул чемпіона світу WBA в найлегшій вазі, перемігши технічним нокаутом у восьмому раунді претендента з Таїланду Сірічайа Тайена (50-4, 35 КО), інформує УНН з посиланням на промоутерську компанію Union boxing promotion.
Далакян, завдяки боксерській школі і класу, з першого раунду почав диктувати хід поєдинку. Робота на дистанції і повну перевагу в швидкості та техніці дали про себе знати — уродженець Дніпра 8 раундів бив суперника, тричі відправивши того в нокдаун.
Бій закінчився за 4 секунди до закінчення восьмого раунду, коли рефері зупинив одностороннє побиття претендента.
Нагадаємо, що Далакян увійшов до топ-5 боксерів свої ваги за версію ESPN.