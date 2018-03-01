Украинский баскетболист перешел к самой титулованной команды Латвии
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. Украинский форвард Денис Яковлев подписал контракт с командой чемпионата Латвии — “Вентспилсом”, сообщает УНН со ссылкой на Sportando.
Яковлев провел первую часть сезона 2017/18 в итальянской “Орландини”, которая после 19 туров Серии А занимает предпоследнее 15 место с 5 победами.
Средние показатели форварда составили 8,3 очков и 4,2 подборов в чемпионате Италии и 6,9 очков 3,5 подборов в Лиге чемпионов ФИБА.
Стоит отметить, что “Вентспилс” пока лидирует в чемпионата Латвии 17 побед при 1 поражении, а также поведет борьбу за Кубок Европы ФИБА.
Добавим также, “Вентспилс” является самым титулованным клубом Латвии — 9 титулов чемпиона страны.