Український баскетболіст перейшов до найтитулованішої команди Латвії
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. Український форвард Денис Яковлєв підписав контракт з командою чемпіонату Латвії - "Вентспілсом", повідомляє УНН з посиланням на Sportando.
Яковлєв провів першу частину сезону 2017/18 в італійській “Орландіні”, яка після 19 турів Серії А посідає передостаннє 15 місце з 5 перемогами.
Середні показники форварда складали 8,3 очок і 4,2 підбирань в чемпіонаті Італії та 6,9 очок + 3,5 підбирань в Лізі чемпіонів ФІБА.
Варто відзначити, що “Вентспілс” наразі лідирує в чемпіонату Латвії 17 звитяг при 1 поразці, а також поведе боротьбу за Кубок Європи ФІБА.
Додамо також, “Вентспілс” є найбільш титулованим клубом Латвії — 9 титулів чемпіона країни.