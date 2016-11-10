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15 марта, 19:03 • 111786 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 156852 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 131853 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 124799 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 109549 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 103903 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100380 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Украинским школьникам-вундеркиндам будут платить стипендию

Украинским школьникам-вундеркиндам будут платить стипендию

Киев • УНН

 • 12198 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Украинские школьники-вундеркинды ежемесячно в течение года будут получать стипендию, которая достигнет 1 243 гривен. Об этом ученикам сообщила министр образования и науки Лилия Гриневич, передает корреспондент УНН.

Министр образования Лилия Гриневич наградила сегодня 150 победителей олимпиад по различным направлениям и 120 призеров Всеукраинского конкурса-защиты МАН президентскими стипендиями, которые юные ученые будут получать ежемесячно.

По мнению президента МАН Станислава Довгого, молодых ученых необходимо поддерживать, чтобы они убедились, что заниматься наукой - престижно и перспективно.

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"Стипендия - это фактически зарплата за идею, креатив. Хоть небольшой, но стимул и дальше развивать научное ноу-хау", - отметил С.Довгий.

Отметим, стипендией Президента Украины юных ученых награждают с 2006 года. За это время денежную награду получили почти три тысячи школьников и студентов. Выплата наград осуществляется Министерством образования и науки Украины через Национальный центр "Малая академия наук Украины".

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