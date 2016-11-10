Украинским школьникам-вундеркиндам будут платить стипендию
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Украинские школьники-вундеркинды ежемесячно в течение года будут получать стипендию, которая достигнет 1 243 гривен. Об этом ученикам сообщила министр образования и науки Лилия Гриневич, передает корреспондент УНН.
Министр образования Лилия Гриневич наградила сегодня 150 победителей олимпиад по различным направлениям и 120 призеров Всеукраинского конкурса-защиты МАН президентскими стипендиями, которые юные ученые будут получать ежемесячно.
По мнению президента МАН Станислава Довгого, молодых ученых необходимо поддерживать, чтобы они убедились, что заниматься наукой - престижно и перспективно.
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"Стипендия - это фактически зарплата за идею, креатив. Хоть небольшой, но стимул и дальше развивать научное ноу-хау", - отметил С.Довгий.
Отметим, стипендией Президента Украины юных ученых награждают с 2006 года. За это время денежную награду получили почти три тысячи школьников и студентов. Выплата наград осуществляется Министерством образования и науки Украины через Национальный центр "Малая академия наук Украины".