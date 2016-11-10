Українським школярам-вундеркіндам платитимуть стипендію
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Українські школяри-вундеркінди щомісяця протягом року будуть отримувати стипендію, що сягатиме 1243 гривні. Про це учням повідомила міністр освіти та науки Лілія Гриневич, передає кореспондент УНН.
Міністр освіти Лілія Гриневич нагородила сьогодні 150 переможців учнівських олімпіад з різних напрямків та 120 призерів Всеукраїнського конкурсу-захисту МАН президентськими стипендіями, які юні науковці отримуватимуть щомісяця.
На думку президента МАН Станіслава Довгого, молодих вчених необхідно підтримувати, аби вони переконалися, що займатися наукою – престижно і перспективно.
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"Стипендія – це фактично зарплатня за ідею, креатив. Хоч невеликий, але стимул і далі розвивати наукове ноу-хау", – зазначив С.Довгий.
Зазначимо, стипендією Президента України юних науковців нагороджують з 2006 року. За цей час грошову відзнаку отримали майже три тисячі школярів і студентів. Виплата нагород здійснюється Міністерством освіти і науки України через Національний центр "Мала академія наук України".