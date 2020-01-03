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Украинских пациентов в Индии, нуждающихся в пересадке органов, перевели на лечение в другую клинику

Киев  •  УНН

 • 11656 просмотра

КИЕВ. 4 января. УНН. Министерство здравоохранения Украины договорилось с руководством индийских клиник о переводе украинских пациентов на лечение с одной клиники в другую с 31 декабря. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Минздрав.

"Министерство здравоохранения Украины договорилось с руководством индийских клиник о переводе украинских пациентов на лечение из клиники Fortis Malar в клинику MGM Healthcare. 31 декабря украинские пациенты начали получать помощь уже в госпитале MGM Healthcare. Госпиталем гарантированно оказание медицинской помощи в полном объеме, включая трансплантацию", - говорится в сообщении.

Так, пациенты, находящиеся на территории Индии, ожидают пересадку легких, сердца и комплекса сердце-легкие. Ведь Индия остается единственной страной, которая принимает пациентов из Украины для трансплантации сердца и легких, которые оплачиваются из государственного бюджета по программе "Лечение граждан за рубежом". 30 декабря состоялось закрытие счетов пациентов в клинике Fortis Malar.

"Министерство здравоохранения Украины получило заявления о желании сменить место лечения от 15 из 18 пациентов, которые были направлены на лечение в Индию. 14 пациентов переведены в клинику MGM Healthcare (г.Ченнай) и один пациент в клинику Narayana Health (г.Бангалор). Трое пациентов продолжают учитываться в клинике Fortis Malar, но продолжают находиться в Украине. МОЗ Украины готово сделать все необходимое для их перевода в случае обращения этих пациентов", - отметил заместитель министра здравоохранения Дмитрий Коваль.

Напомним, что Минздрав оплатил трансплантацию на 2020 год.

Также напомним, что Кабмин утвердил тарифы на операции по трансплантации органов.

Как ранее сообщал, 1 января вступает в силу Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, регулирующие вопросы трансплантаций й анатомических материалов человеку", который парламент принял 20 декабря 2019.

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