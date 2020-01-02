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МОЗ оплатило трансплантації на 2020 рік

МОЗ оплатило трансплантації на 2020 рік

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 січня. УНН. Міністерство охорони здоров’я України оплатило трансплантації на 2020 рік першим десяти учасникам пілотного проекту у цій сфері. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу МОЗ.

"Оплата перерахована 10-ти учасникам пілотного проекту з трансплантації, які подали відповідні заявки та затверджені постановою Кабінету міністрів України від 18 грудня 2019 року. Пілотний проект направлений на побудову системи трансплантації в Україні", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що оплата відбулась за рахунок коштів Державного бюджету 2019 року. Коли ці кошти будуть використані, будуть використані додаткові кошти з бюджету 2020 року для того, щоб повністю покрити витрати на операції з трансплантації в Україні.

Перерахованих коштів, як вказано, вистачить на те, щоб покрити витрати на трансплантацію, ліки та медичні вироби.

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“Пацієнт повинен отримати послугу належної якості в кожному закладі, який проводить операції з трансплантації. Можливість виконувати трансплантації повинна бути у всіх закладів, які хочуть і можуть це робити. Оплата за послуги з трансплантації повинна відбуватись незалежно від регіональної приналежності за однаковими для всіх тарифами. Для того, щоб отримати оплату послуг з трансплантації, закладам не потрібно оббивати пороги міністерства чи бути членами різноманітних робочих груп – необхідно просто відповідати критеріям”, - сказав заступник профільного міністра Дмитро Коваль.

Повідомляється, що за результатами пілотного проекту в першому кварталі 2020 року Міністерство охорони здоров'я України проведе аналіз і може розширити список учасників пілотного проекту.

Нагадаємо, в Україні набули чинності зміни законодавства про трансплантацію.

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