Українських пацієнтів в Індії, що потребують пересадки органів, перевели на лікування в іншу клініку
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. Міністерство охорони здоров’я України домовилось з керівництвом індійських клінік про переведення українських пацієнтів на лікування з однієї клініки до іншої з 31 грудня. Про це повідомляє УНН з посиланням на МОЗ.
"Міністерство охорони здоров’я України домовилось з керівництвом індійських клінік про переведення українських пацієнтів на лікування з клініки Fortis Malar до клініки MGM Healthcare. 31 грудня українські пацієнти почали отримувати допомогу вже в госпіталі MGM Healthcare. Госпіталем гарантовано надання медичної допомоги в повному обсязі включно з трансплантацією", - йдеться у повідомленні.
Так, пацієнти, що перебувають на території Індії, очікують на пересадку легенів, серця та комплексу серце-легені. Адже Індія залишається єдиною країною, яка приймає пацієнтів з України для трансплантації серця та легенів, які оплачуються з державного бюджету за програмою “Лікування громадян за кордоном”. 30 грудня відбулось закриття рахунків пацієнтів в клініці Fortis Malar.
"Міністерство охорони здоров’я України отримало заяви про бажання змінити місце лікування від 15 з 18 пацієнтів, які були направлені на лікування в Індію. 14 пацієнтів переведено до клініки MGM Healthcare (м. Ченнай) та один пацієнт до клініки Narayana Health (м. Бангалор). Троє пацієнтів продовжують обліковуватись в клініці Fortis Malar, але продовжують перебувати в Україні. МОЗ України готове зробити все необхідне для їхнього переведення у разі звернення цих пацієнтів", – зазначив заступник міністра охорони здоров’я Дмитро Коваль.
Нагадаємо, що МОЗ оплатило трансплантації на 2020 рік.
Також нагадаємо, що Кабмін затвердив тарифи на операції з трансплантації органів.
Як раніше повідомляв УНН, 1 січня набуває чинності Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, що регулюють питання трансплантації анатомічних матеріалів людині", який парламент ухвалив 20 грудня 2019 року.