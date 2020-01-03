Українських пацієнтів в Індії, що потребують пересадки органів, перевели на лікування в іншу клініку

КИЇВ. 4 січня. УНН. Міністерство охорони здоров’я України домовилось з керівництвом індійських клінік про переведення українських пацієнтів на лікування з однієї клініки до іншої з 31 грудня. Про це повідомляє УНН з посиланням на МОЗ.