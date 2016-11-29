Украинских летчиков, которые тушили пожар возле Хайфы, наградило израильское правительство - П.Порошенко
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Десять украинских летчиков, участвовавших в тушении пожара в израильском городе Хайфа получили награды от правительства Израиля. Об этом сообщил на своей странице в Facebook Президент Украины Петр Порошенко, передает УНН.
"Только что все десять украинских спасателей, это Игорь Рунаев, Константин Коломин, Андрей Зайцев, Родион Петрик, Александр Шевчук, Михаил Антоненко, Игорь Бубин, Сергей Фищук, Олег Ромащенко, Владимир Левченко - получили награды от израильского правительства", - написал П.Порошенко.
Он уточнил, что пообщался с летчиками по телефону. По словам Президента, завтра украинские спасатели вернутся в Украину.
"Спасибо, ребята, за образцовое выполнение поставленных задач!", - добавил Глава государства.
Как сообщал УНН, 25 ноября два самолета вылетели из Украины в Израиль для оказания помощи в тушении пожаров.