Украинских летчиков, которые тушили пожар возле Хайфы, наградило израильское правительство - П.Порошенко

"Только что все десять украинских спасателей, это Игорь Рунаев, Константин Коломин, Андрей Зайцев, Родион Петрик, Александр Шевчук, Михаил Антоненко, Игорь Бубин, Сергей Фищук, Олег Ромащенко, Владимир Левченко - получили награды от израильского правительства", - написал П.Порошенко.

Он уточнил, что пообщался с летчиками по телефону. По словам Президента, завтра украинские спасатели вернутся в Украину.

"Спасибо, ребята, за образцовое выполнение поставленных задач!", - добавил Глава государства.

Как сообщал УНН, 25 ноября два самолета вылетели из Украины в Израиль для оказания помощи в тушении пожаров.